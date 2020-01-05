محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 24 منطقة غير مخططة خلال 2020

كتب- أسامة علي:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن العام الجاري سيشهد تطوير 24 منطقة غير مخططة بنطاق المحافظة وهي (العمرانية - الهرم - الوراق - بولاق الدكرور - شمال الجيزة)، ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ، اليوم الأحد، على هامش توقيعه والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بروتوكول تعاون لتطوير 24 منطقة غير مخططة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأضاف راشد: "أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال 12 شهرًا، حيث أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق أو تبليط بالانترلوك ودعمها بأعمدة إنارة حديثة وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة لتحسين الصورة البصرية"، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تنفيذ مخططات تطوير بمناطق أخرى بالمراحل المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة واهتمامها بتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة لتوفير حياه كريمة لمواطنيها.

وأوضح أن المناطق تم تحديدها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وتشمل (الطالبية - الكوم الأخضر) بالعمرانية، و(مدينة الرحمن - كوم بكار - منطقة السيسي - البطران - الصفا والمروة) بحي الهرم، ومنطقة حوض الرمل بحي الوراق، ومناطق (أرض اللواء الجديدة - المساكن - 6 أكتوبر - صفط اللبن الجديدة - حوض الذوات - صفط اللبن القديمة - عزبة الأمين) بحي بولاق الدكرور، ومنطقتي (لأرض الحداد - إمبابة) والتي تضم (البراجيل - الصفطاوي - الإمام الغزالي - عزبة الخطيب - جامع الصلاح - الحفرية) بحي شمال.

من جهته، قال المهندس خالد صديق: "إن الأعمال تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية، بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها".

وأضاف: "أن تطوير 24 منطقة بالمحافظة يعد خطوة أولى وستتوالى الأعمال خلال الفترة المقبلة؛ لتطوير عدد من المناطق بنطاق مراكز وقرى المحافظة"، مؤكدًا التعاون المثمر مع المحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.​