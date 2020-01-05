وزير الأوقاف: واجب الوقت الوقوف أن نكون صفا واحداً خلف الرئيس والجيش

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجب الوقت أن نكون صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا ودولتنا الوطنية، وهو ما ندين به لله عز وجل تدينا ووطنية.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له الأحد :"واثقين ومطمئنين غاية الاطمئنان في حسن تقديرهم للأمور، سائلين الله عز وجل لنا ولهم ولوطننا العزيز الحفظ والرعاية والعون والسداد والتوفيق في الأمر كله".​