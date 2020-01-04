للتسهيل على ذوي الاحتياجات.. لجان تجنيدية في دور الرعاية والمدارس الفكرية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صدر عن القوات المسلحة، إن إدارة التجنيد والتعبئة طورت منظومة العمل لتشمل تقديم كافة التيسيرات لذوى الإحتياجات الخاصة بالمجان، وتضمنت تلك التيسيرات دفع لجان تجنيدية وطبية إلى جمعيات الرعاية الإجتماعية التى تخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي كذا مدارس التنمية الفكرية، إضافة إلى الجامعات في حالة طلب ذلك بشرط ألا يقل عدد الأفراد المطلوب لهم اللجان عن (10) أفراد.

وأضاف البيان: يأتي ذلك لإنهاء الموقف التجنيدي وإجراء الكشف الطبي لهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.

كما تضمنت التيسيرات أنه في حالة تقدم الشباب من ذوى الإحتياجات الخاصة إلى مناطق التجنيد التابعين لها أو مجمعات خدمة المواطنين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لإنهاء موقفهم التجنيدي يتم تقديم كافة التيسيرات الإدارية والطبية والخدمية لهم بالمجان دون الإنتظار لتوقيت المرحلة التجنيدية الخاصة بهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في نفس اليوم، فضلاً عن توفير إدارة التجنيد والتعبئة خدمة صوتية للمواطنين على الخط الساخن رقم (15499) مع إمكانية الحصول على مستخرج من شهادة المعاملة التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني (https://tagned.mod.gov.eg).