من 50 لـ1200 جنيه.. الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق

كتب- محمد نصار:

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي الوراق وفقًا للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية وفق ما حددته لجنة المحافظة.

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لـ6 مناطق بنطاق الحي شملت:

- المنطقة الأولى كورنيش النيل بداية من وزارة الري وحدود الحيز العمراني لحي الوراق وشارع الحاج كمال محمد أحمد والطريق الدائري وطريق جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل) وشارع وزارة الري حتى التقائه بكورنيش النيل.

- المنطقة الثانية شارع جمال عبدالناصر (طريق كورنيش النيل)، بداية من طريق النصر وشارع الجزارين وشارع وراق الحضر التجاري وشارع الظاهر بيبرس وشارع سعد زغلول وشارع ترعة السواحل وشارع الجيش وشارع النصر حتى التقائه مع شارع جمال عبدالناصر (طريق كورنيش النيل).

- المنطقة الثالثة شارع البوهي بداية من التقائه مع شارع القومية العربية وشارع ترعة السواحل وشارع المدرسة الإعدادية وامتداده وشارع داير الناحية وشارع الجمعية الزراعية وشارع مدرسة الأورمان وشارع عشرة وشارع العروبة وشارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهي.

- المنطقة الثالثة (أ) كفر الهنادوة شارع داير الناحية وشارع علي أمين حتى التقائه مع شارع داير الناحية المنطقة الثالثة (ب) كفر السليمانية شارع النصر بداية من التقائه بطريق السليمانية العمدة وشارع داير الناحية حتى التقائه بطريق السليمانية العمدة.

- المنطقة الرابعة طريق العروبة بداية التقائه بشارع الرحمة (بني محمد سابقًا) وشارع عشرة وشارع مدرسة الأورمان وشارع الجمعية الزراعية وشارع داير الناحية وامتداده مع شارع المدرسة الإعدادية وشارع جمال عبدالناصر (طريق كورنيش النيل) والطريق الدائري وشارع ترعة بشتيل وشارع الرحمة (شارع بني محمد سابقًا) حتى التقائه مع شارع العروبة.

- المنطقة الخامسة طريق جمال عبدالناصر (طريق كورنيش النيل) بداية من التقائه مع شارع الجزارين وشارع ترعة السواحل وشارع سعد زغلول وشارع الظاهر بيبرس وشارع وراق الحضر التجاري وشارع الجزارين حتى التقائه مع جمال عبدالناصر (طريق كورنيش النيل).

- المنطقة السادسة حدود الحيز العمراني لقريتىيطناش ونزلة الزمر (أ) وقرية جزيرة محمد (ب).

وتراوحت قيمه التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 50 جنيًها كحد أدنى و120 جنيهًا كحد أقصى و50 جنيهًا للأغراض الإدارية كحد أدنى و160 جنيهًا كحد أقصى، و50 جنيًا للمتر التجاري كحد أدنى و280 جنيهًا كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16م.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها في حوالي 5 شوارع رئيسىة وهي شارع النيل 600 للتجاري و320 للإداري و280 للسكني، وشارع إمبابة 600 للتجاري و240 للإداري و200 للسكني، وشارع القومية 1200 للتجاري و320 للإداري 280 للسكني وشارع العروبة 1200 للتجاري و200 للإداري و160 للسكني وشارع السينما 600 للتجاري و200 للإداري و160.