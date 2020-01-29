أعلى متر سكني بـ400 جنيه.. ننشر أرخص 10 أحياء في مخالفات البناء بالقاهرة

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كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء في مختلف أحياء العاصمة الـ38 والموزعين على 4 مناطق هي (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).

وينشر مصراوي أرخص 10 أحياء على مستوى العاصمة فيما يتعلق بسعر المتر مقابل التصالح في بعض المخالفات وتقنين الأوضاع على النحو التالي:

1- التبين المنطقة (ج)

المستوى الأول ويشمل الشوارع أقل من 10 م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني و225 جنيهًا للتجاري و100 جنيه للإداري و100 جنيه للصناعي و225 جنيهًا لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل أراضي زراعية عليها مباني سكنية بعرض أفل من 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 75 جنيهًا للسكني و150 جنيهًا للتجاري و100 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و150 جنيهًا لأخرى.

2- المعصرة المنطقة (ج)

وتشمل الهجانة والصفية وعزبة خليل وعزب عرب سلام وما شابههما، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 75 جنيهًا للسكني و300 جنيه للتجاري و100 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و300 جنيه لأخرى.

3- الخليفة المنطقة (ج)

تشمل مناطق الإمام الشافعي والليثي والإباجية والتونسي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيهًا للسكني و200 جنيه للتجاري و150 جنيهًا للإداري و150 جنيهًا للصناعي و200 جنيه لأخرى.

4- دار السلام المنطقة (ج)

تشمل الشوارع عرض 10م فأقل (مناطق عشوائية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيهًا للسكني و250 جنيهًا للتجاري و200 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و250 جنيهًا لأخرى.

5- المقطم المنطقة (ج)

المستوى الأول ويشمل مساكن الزلزال وحي المقطم بالهضبة العليا والوسطى التابعة لمحافظة القاهرة وهيئة التعاونيات (الشوارع الرئيسية والميادين)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيهًا للسكني و900 جنيه للتجاري و200 جنيه للإداري و300 جنيه للصناعي و900 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل مساكن الزلزال وحي المقطم بالهضبة العليا والوسطى التابعة لمحافظة القاهرة وهيئة التعاونيات (الشوارع الداخلية والمتفرع من الشوارع الرئيسية والميادين)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني و700 جنيه للتجاري و150 جنيهًا للإداري و300 جنيه للصناعي و700 جنيه لأخرى.

6- السيدة زينب المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الضيقة والأزقة والحواري، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 200 جنيه للسكني و250 جنيهًا للتجاري و300 جنيه للإداري و200 جنيه للصناعي و250 جنيهًا لأخرى.

7- الزاوية المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 210 جنيهات للسكني و360 جنيهًا للإداري و240 جنيهًا للتجاري و240 جنيهًا للصناعي.

8- الأميرية المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و410 جنيهات للإداري و220 جنيهًا للتجاري و300 جنيه للصناعي.

9- الساحل المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 330 جنيه للسكني و310 جنيه للإداري و310 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.

10- منشأة ناصر المنطقة (ج)

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار ومنها (منطقة الدويقة وتشمل الشهباء وتبة فرعون والبلوكات ومساكن سوزان مبارك ومساكن الحرفيين ومساكن سعد المصري وجميع الشوارع الداخلية في منشأة ناصر).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و500 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.