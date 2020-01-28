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"الإعلاميين" تلزم بكري بتقنين أوضاعه قبل ظهوره على الفضائيات

08:27 م الثلاثاء 28 يناير 2020
"الإعلاميين" تلزم بكري بتقنين أوضاعه قبل ظهوره على الفضائيات

الدكتور طارق سعدة

كتب - مصطفى علي:

أصدر طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، قرارًا بإلزام الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" بقناة صدى البلد، بتقنين أوضاعه بالنقابة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن القرار جاء تطبيقًا لنص المادتين 19/2 من قانون النقابة 93 لعام 2016، وذلك قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية كمذيع أو مقدم برامج.

وأخطرت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقناة صدى البلد بالقرار، تطبيقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

يذكر أن مجلس نقابة الإعلاميين اجتمع اليوم، وناقش عدة موضوعات منها قانونية ظهور مصطفى بكري على الشاشة.

طارق سعدة نقابة الإعلاميين مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة صدى البلد

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