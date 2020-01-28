وزير الأوقاف: الرئيس أكد على عدم المساس بالثوابت خلال تجديد الخطاب الديني

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ممثلة للدولة فى خدمة القران الكريم، مشيراً إلى أن مصر والأمة بخير وماضية فى خدمة الدين الصحيح وليس باختطافه.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده صباح الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن، أن الامة بخير طالما ظلت خادمة لكتاب الله، مشدداً على أن ان الرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح لأحد المساس بثوابت الدين خلال عملية تجديد الخطاب الدينى.

وأكد أن الدولة معنية بالمساجد والقرآن ومهتمة بالشأن الدينى بينما أهملت الإخوان ذلك وانشغلت بتمكين عناصرها، مشيراً إلى أن الجماعات المتطرفة تقتل باسم الإسلام والقرآن على مر العصور.

ولفت إلى أن الدولة مهتمة بالكنيسة كما تهتم بالمسجد لتوفير أجواء حرية العبادة، مضيفا أن الدولة ترعى الدين الصحيح للحفاظ على سمعة الاسلام.

وقال إن هناك الكثير من المساجد تبنى بالجهود الذاتية، وتم تخصيص مبلغ 13 مليون جنيه لتطوير مسجد الإمام الشافعي.