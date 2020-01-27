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شيخ الأزهر: إنشاء مركز للتراث والتجديد يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها

03:34 م الإثنين 27 يناير 2020
شيخ الأزهر: إنشاء مركز للتراث والتجديد يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إنشاء مركز الازهر للتراث والتجديد، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، وعددا من العلماء المتخصصين الراغبين في المساهمة في تجديد الفكر الإسلامي.

جاء ذلك خلال "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم الاثنين.​

أحمد الطيب الأزهر الشريف مصر

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