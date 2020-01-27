شيخ الأزهر: إنشاء مركز للتراث والتجديد يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها

كتب- محمود مصطفى:

أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إنشاء مركز الازهر للتراث والتجديد، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، وعددا من العلماء المتخصصين الراغبين في المساهمة في تجديد الفكر الإسلامي.

جاء ذلك خلال "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم الاثنين.​