وزيرة الثقافة تلتقي وفدًا ألمانيًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- محمد عاطف:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى، ترأسه هانس یواخیم المدير الفني لأوبرا زيمبر ومخرج المسرح بأوبرا دريسدن، وضم المخرجة باتريكس شتينر، والاقتصادي نیکولاس هولتزر، وأندرياس کریستیان، وماريون فورميلات عضو الرابطة الثقافية الألمانية المصرية، واللبناني جوزيف صيون خبير الصناعات الفنية لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وقالت عبدالدايم، إن اللقاء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الجانب الألماني، خاصة مع قرب افتتاح دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الثقافة والفنون، موضحة أنه تم طرح مبادرات ومشروعات تعاون مع أوبرا دريسدن بجانب اقتراح للمشاركة في The Semper Opera Ball الخاص بتكريم الشخصية الحاصلة على وسام القديس سان جورج، والذي يعد أكبر حدث كلاسيكي فني يقام بأوربا والمقرر له 7 فبراير المقبل بأوبرا دريسدن بألمانيا.