السيسي يؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة في محاربة الجريمة والمخدرات

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا.

وتقدمت الدكتورة غادة والي للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضًا على ثقته لإتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

وأكد الرئيس دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، معربًا عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنيًا لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.