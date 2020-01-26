أمطار بالساحل وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المقرر أن تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بداية من غدٍ الاثنين، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم الأحد، أن حالة الاستقرار ستؤدي لظهور الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، وتتلاشي في التاسعة صباحا، في ظل زيادة فترات سطوع الشمس.

وأوضح أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يميل الطقس للبرودة خلال ساعات النهار، لكن يوجد انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال ساعات الليل حيث يصل فارق درجات الحرارة بين الكبرى والصغرى لـ10 درجات.

وتابع مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية: "درجات الحرارة الصغرى تتراوح على أغلب المناطق 6 و7 درجات، بينما تصل درجات الحرارة الكبرى لـ 18 درجة".

وأكد أن حالة الطقس تستمر على هذا المعدل حتى يوم الأربعاء المقبل، ناصحًا المواطنين بعدم التخلي عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، حيث يكون الجو شديد البرودة.