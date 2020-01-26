مياه الجيزة: ضعف الخدمة في فيصل والهرم والمريوطية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه شرب قطر 1000مم بمنطقة الخلايفة والمتجه إلى خزان نادي الرماية.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، إن كسر خط المياه أدى إلى ضعف الضغوط بمناطق (المريوطية - فيصل - الهرم).

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، ويجري سحب المياه والعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن.