حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وفدًا ألمانيًا.. وإعلان الطوارئ لمواجهة الجراد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها لقاء السيسي بوفد ألماني رفيع المستوى، وإعلان وزارة الزراعة حالة الطوارئ لمجابهة الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى كشف الأرصاد حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ويستعرض (مصراوي)، أبرز تلك الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية: