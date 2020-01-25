حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وفدًا ألمانيًا.. وإعلان الطوارئ لمواجهة الجراد
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها لقاء السيسي بوفد ألماني رفيع المستوى، وإعلان وزارة الزراعة حالة الطوارئ لمجابهة الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى كشف الأرصاد حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.
ويستعرض (مصراوي)، أبرز تلك الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:
الأخبار المتعلقة
-
قبل 48 ساعة من الأوكازيون.. التموين توجه نصائح للمواطنين
-
الحجز 3 فبراير.. الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن (تفاصيل)
-
سعة التخزين 33 مليار م3.. ننشر التفاصيل الكاملة لسد روفيجي بتنزانيا-
-
انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة
-
قبل طرح الإعلان الـ13.. 9 أسباب تحرمك من حجز شقق الإسكان الاجتماعي
-
شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 25 يناير (بيان بالدرجات)
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1002
-
292
-
291
-
159
-
156
-
125
-
124
-
106
-
102
-
88
-
83
-
79
-
66
-
51