مناقشة جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمعرض الكتاب (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة شباب أفريقيا، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة عن دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور علي عوني، الأستاذ بالجامعة الأمريكية ممثل القطاع الاستشاري، والبرلمانية مي البطران ممثلة القطاع التشريعي، والدكتورة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير" ممثل القطاع المجتمعي، والدكتور سعيد العربي، نائب رئيس القطاع الطبي بمجموعة شركات العربي، ممثل القطاع الخاص.

وقال ممثل القطاع الاستشاري، إن بنود التنمية المستدامة 2030 تتمثل في 17 بندًا، أبرزها القضاء على الفقر، ويمكن تلخيصها في 4 بنود، مؤكدًا أن التنمية عبارة عن شراكات بين المجتمع، البيئة، الاقتصاد، والحوكمة.

وكشفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن الدور التشريعي للمجلس في تعزيز وخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وقالت البطران، خلال كلمتها في ندوة دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إن دور البرلمان يتمثل في 4 محاور، وهي اعتماد خطة الدولة الرئيسية التي تقدمها الحكومة، واعتماد الماليات اللازمة لتنفيذ الخطة، ومراقبة الحكومة في تنفيذ الخطة، إضافة إلى إصدار التشريعات للمساعدة في تنفيذ وخدمة خطة الدولة.

ومن ناحيته، قال الدكتور سعيد العربي، ممثل القطاع الخاص، إن هناك خطة طويلة الأجل للتنمية المستدامة لمدة 10 سنوات، وتعد نجاحًا كبيرًا للدولة، ولابد من مشاركة جميع الأطراف، مؤكدًا أن للقطاع الخاص دور كبير مع الحكومة في تنفيذ التنمية المستدامة.

وفي السياق، قالت الدكتورة أمل مبدي، رئيس قطاع التنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، وممثلي المجتمع المدني، أن التنيمة تبدأ بتنمية الإنسان، فتنمية الإنسان أهم من تنمية البنيان، موضحة أن مثلث التنمية يتمثل في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى دور الإعلام. ​