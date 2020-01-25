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برلمانى: تخفيض تذاكر المناطق الأثرية يدعم السياحة الداخلية

03:30 م السبت 25 يناير 2020
برلمانى: تخفيض تذاكر المناطق الأثرية يدعم السياحة الداخلية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن خصم 50% من قيمة دخول الأماكن السياحية والأثرية، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، خطوة جيدة في إطار تشجيع السياحة الداخلية، مثمنا قرار وزير الآثار والسياحة في هذا الشأن.

وأوضح النائب، في بيان له، إن هذا القرار من شأنه تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية، كما أنه واجب على الدولة ومؤسساتها في نشر الثقافة الأثرية بين مواطنيها وخاصة طلبة المدارس.

وطالب النائب، المدارس الحكومية والخاصة بتنظيم رحلات ترفيهية للطلاب واستغلال فترة التخفيضات، بما يدعم العملية التعليمية، ويساهم في زيادة معدلات السياحة الداخلية.

مجلس النواب المناطق الأثرية السياحة الداخلية تنشيط السياحة المتاحف الأثرية

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