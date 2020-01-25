للمتضررين من السد العالي.. تعرف على تفاصيل تعويض أهالي النوبة "انفوجرافيك"

قبل طرح الإعلان الـ13.. 9 أسباب تحرمك من حجز شقق الإسكان الاجتماعي

انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافيك عن احتفالية الوفاء بالوعد وذلك بالنسبة للتعويضات التي حصل عليها أهالي النوبة.

وتضمن الانفوجرافيك، شرحًا تفصيليًا حول التعويضات التي تم صرفها وذلك بالنسبة لمن لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.