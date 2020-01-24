وزير الأوقاف: إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 3 فبراير
08:36 م الجمعة 24 يناير 2020
القاهرة- (أ ش أ):
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، سيشهد في الثالث من فبراير المقبل، إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.
وأضا الوزير أنه سيتم الإعلان، مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من خلال مؤتمر صحفي عالمي، من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية 51.
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