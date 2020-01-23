علقت خبر موتي على الحائط.. آخر تدوينات الكاتب محمد حسن على فيسبوك

كتب - أحمد عبدالمنعم:

توفي صباح اليوم الخميس الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، قبل وقت قصير من توقيعه مجموعته القصصية: "إعلان قلب وحيد"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفاة الكاتب الشاب شكلت صدمة لكل متابعيه وأصدقائه، الذين نعوه بكلمات حزينة على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك".

وعلى صفحته على موقع قيس بوك، نشر خليفة أمس اقتباسًا من قصة "روحي مقبرة"، ضمن قصص مجموعته القصصية: "إعلان عن قلب وحيد"، تضمن: "علقت خبر موتي أمامي على الحائط، كل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه...."

كان الكاتب الصحفي الشاب محمد حسن خليفة، توفي أثناء تجوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي افتتح أبوابه للجمهور اليوم الخميس.

وسقط خليفة مغشيًا عليه أثناء شراء بعض الكتب بالمعرض. وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفي في المستشفى الجوي فور وصوله، ولم يكشف الأطباء عن أسباب الوفاة حتى الآن.

يذكر أن محمد حسن خليفة كان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.