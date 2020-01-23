السيسي يصل مقر احتفالية عيد الشرطة

كتب- محمود مصطفى:

وصل صباح الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لحضور احتفالية عيد الشرطة.

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن السبت المقبل الموافق الـ25 من يناير الجاري، هو أجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة.