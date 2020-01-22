​وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها السنغالي تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد عاطف:

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، مع نظيرها السنغالي عبد الله جوب بحضور إيلي صايبى سفير السنغال بالقاهرة والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات الثقافة والفنون والمشاركات التبادلية في مختلف المحافل الإبداعية التي تقام في كلا البلدين.

وقالت عبد الدايم، خلال اللقاء الذي تم عقده على هامش افتتاح الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن العلاقات بين مصر والسنغال تعد أحد الصور المميزة للتعاون بين أبناء القارة الواحدة، مشيرة إلى أهمية التوجه المصري إلى العمق الإستراتيجي في القارة السمراء، ووافقت على المشاركة في بينالي داكار للفنون ٢٠٢٠.

كما رحبت بدعوة مصر للمشاركة كضيف شرف في معرض داكار الدولي للكتاب نهاية العام المقبل ٢٠٢١، مضيفة أنه تم مناقشة إعداد بروتوكول للتعاون الفكري والثقافي يهدف إلى تنظيم فعاليات تبادلية تدعم العلاقات بين الشعبين وتتيح الإطلاع على الحالة الإبداعية في المجتمعين.

من جانبه، ثمن جوب، دور الثقافة المصرية في القارة الأفريقية ، وأشار إلى إقامة مجموعة احتفالات بعاصمة بلاده توطيدًا للعلاقات الثقافية بين البلدين، وطلب الاستعانة بالخبرات المصرية في مختلف المجالات الإبداعية ومنها المكتبات الوطنية ، وطبع رسائل الدكتوراه للباحثين من بلاده في مصر ، إلى جانب الترجمة وتبادل المؤلفين في اليوم العالمي للكتاب فضلا عن تخصيص منح بأكاديمية الفنون للطلاب السنغاليين.

وأشاد بالإجراءات التنظيمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وحلول بلاده كضيف شرف لهذه الدورة.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الثقافة ومنهم الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.