الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من إنجلترا

كتب - محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عائدًا من جولته الخارجية التي شملت ألمانيا وإنجلترا.

كان الرئيس السيسي شارك في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية يوم الأحد الماضي، قبل أن يتوجه إلى انجلترا حيث شارك في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020.

بحث الرئيس السيسي، مع قادة دول العالم مستجدات الأزمة الليبية، سعياً لبلورة مسار سياسى لتسوية القضية، تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي، أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي في تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة.

على هامش القمة، التقى السيسي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في لندن، والتقى أيضا مع الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن.