بروتوكول بين التنمية المحلية والأكاديمية العربية لتنفيذ حملة "دومًا لا يومًا"

كتب - محمد نصار:

وقع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنفيذ حملة الأكاديمية خضراء "دومًا لا يومًا".

شهد التوقيع قيادات وزارة التنمية المحلية والأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري، ورئيسا هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ورئيس حي الدقي والمجلس الوطني للشباب.

وقال اللواء شعراوي إنه جارٍ حالياً تنفيذ البرنامج الأول من المنظومة، والخاص بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بتكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار جنيه، حتى عام 2023، موضحًا أنه تم حتى الآن رفع تراكمات في 38 موقعاً بـ7 محافظات، هي: البحيرة والشرقية والفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والغربية، وبلغ ما تم رفعه 512 ألف طن، كما يتم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات إضافة إلى 7 محطات متحركة في 3 محافظات بتكلفة 479,6 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ إنشاء 26 خلية دفن صحي آمن في 17 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه، كما يجرى رفع كفاءة وإنشاء 9 خطوط تدوير مخلفات في 3 محافظات بتكلفة 371 مليون جنيه.

وأضاف اللواء شعراوي أن البرنامج الثاني يتعلق بعقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة كذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة والتي تتكلف قيمة 3,4 مليار جنيه خلال العام الأول للمنظومة.

وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمبادرات الشبابية في التوعية بمنظومة النظافة الجديدة التي تتكلف 12 مليار جنيه، وتنفذها وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.

ولفت إلى أن البروتوكول يهدف إلى إطلاق حملة للتوعية بجميع أفرع الاكاديمية بالقاهرة الكبرى والأحياء والمدن التي تقع بها فروع الاكاديمية بأهمية الدعم البيئي والمحافظة على البيئة بكافة الطرق الممكنة من خلال الوسائل والإمكانيات الإلكترونية المتاحة من إعلام رقمي غير ورقي؛ حفاظًا على البيئة.

وأشار إلى مشاركة العديد من المبادرات الشبابية في دعم منظومة النظافة منها مبادرة (هنجملها بسواعد شبابها)، والتي قامت بزراعة 73 ألفًا و500 شجرة في 11 محافظة ومبادرة (معًا نرتقي) لدهان وتلوين الكباري والجداريات ومبادرة (مجلس إدارة الشارع)، والتي تم تنفيذها في 39 شارعًا في 19حيا بـ12 محافظة، وحملات التوعية بالمدارس وتوعية المواطنين من خلال الندوات وإشراك ذوي القدرات الخاصة.

ولفت الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري، إلى مشاركة فرق عمل من الطلاب المتطوعين بالأكاديمية في الحملة وتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للمشاركة في الحملة والمحافظة على البيئة وتخصيص أماكن لتجميع القمامة الموجودة بمقارها في حي شيراتون بالقاهرة وحي الدقي بالجيزة والقرية الذكية، وفرزها وتصنيفها لإعادة تدويرها بالمصانع المتخصصة لتشجيع الطلاب على المشاركة من خلال هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ورؤساء الأحياء، وبمشاركة مبادرة مجلس إدارة الشارع وعدد من جمعيات تنمية المجتمع بالقاهرة والجيزة وشركة إدارة تنمية القرية الذكية.