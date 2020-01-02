"قومي المرأة" يشكر السيسي على مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهه بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالي، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها للمبادرة الرئاسية وإهتمام سيادته الشخصي بالمرأة المصرية بشكل عام وبصحتها بشكل خاص، وإطلاق العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية في مختلف المحافظات بداية من حملة 100 مليون صحة إلى جانب المبادرة التى أطلقها سيادته خلال العام الماضي لدعم صحة المرأة المصرية وفحص السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدي وصولا ً إلى مبادرة " صحة السيدات الحوامل "التى سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر".

وأشارت "مرسي" إلى أن ذلك يرجع إلى إيمان سيادته بأن صحة المرأة هي من صحة الأسرة ومن صحة مصر، مؤكدة على أهمية المبادرة و الإهتمام بصحة وسلامة المرأة الحامل وجنينها، وتوفير العلاج والكشف اللازم لهما.

وذكرت أن المجلس سيعمل من خلال لجنة الصحة والسكان بالمجلس بقيادة الدكتورة أحلام حنفي وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان للتوعية بالمبادرة ورسائلها من خلال القوافل الطبية والتثقيفية المختلفة، ومن خلال حملات طرق الأبواب، للوصول بالحمله إلى أكبر عدد من السيدات في مختلف المحافظات.