مفاوضات مصرية- بريطانية للتوصل إلى اتفاقية مشاركة جديدة



القاهرة- (أ ش أ):

عقد السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا، اجتماعات، اليوم الجمعة، مع وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة "مارتن دوفي" كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطارا تعاهديا للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت جولة المفاوضات الثالثة بمشاركة ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية في مصر وبريطانيا، حيث ركزت أعمال الجولة بين الجانبين على كافة الملفات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الجديد، بما يضمن استمرار نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق البريطانية وينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال المفاوضات التركيز على دراسة سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد إتمام عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على ضوء أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكون أن بريطانيا المستثمر الأجنبي الأول في مصر.