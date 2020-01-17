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حدث في 8 ساعات| الري تنفي معلومات مغلوطة عن اتفاق سد النهضة.. والأرصاد تحذر

05:57 م الجمعة 17 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| الري تنفي معلومات مغلوطة عن اتفاق سد النهضة.. والأرصاد تحذر

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مهمة على الساحة المحلية، أبرزها إصدار وزارة الري بيان عن مفاوضات سد النهضة، والأرصاد تحذر المواطنين من الأمطار، والحكومة تعلن 25 يناير إجازة للعاملين في القطاع الخاص.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:

سد النهضة الأرصاد وزارة القوى العاملة محمد سعفان عاصم الجزار وزارة النقل كامل الوزير ماس كهربائي زاهي حواس البنك الدولي

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