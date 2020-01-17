حدث في 8 ساعات| الري تنفي معلومات مغلوطة عن اتفاق سد النهضة.. والأرصاد تحذر
كتب- أحمد مسعد:
شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مهمة على الساحة المحلية، أبرزها إصدار وزارة الري بيان عن مفاوضات سد النهضة، والأرصاد تحذر المواطنين من الأمطار، والحكومة تعلن 25 يناير إجازة للعاملين في القطاع الخاص.
ويستعرض "مصراوي" أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:
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