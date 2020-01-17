محافظ الجيزة يتابع تطوير ترعة المريوطية ويوجه برفع كفاءة النظافة بالبدرشين

الجيزة - أ ش أ:

تابع محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بطريق ترعة المريوطية ومحيطها من الجانبين على طول خط سير شمل قطاعات حي الطالبية وقرى مراكز ومدن أبوالنمرس والبدرشين؛ للوقوف على نسب الانتهاء من الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة - خلال الجولة- رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية باتخاذ كافة الإجراءات نحو تحسين الصورة البصرية لشارع الهرم باعتباره أحد المحاور المهمة المؤدية للمناطق الأثرية، مشدداً على رئيس حي الهرم بالتنسيق مع ملاك الأراضي والمنشآت الخاصة بإزالة الأسوار المعدنية التالفة والمطلة على الشارع بضرورة استبدالها بأسوار خرسانية يراعى فيها المظهر الجمالي، والذي يتناسب مع مكانة المنطقة، إضافة إلى تكثيف حملات التجريد ورفع الأتربة أعلى الطريق الدائري وبالمطالع والمنازل وترميم الحواجز واستبدال المتهالك منها.

وشدد على رئيس حي الطالبية بتطوير منزل الطريق الدائري المؤدي لترعة المريوطية والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لسرعة تغطية جزء مكشوف من مصرف اللبيني أسفل المنزل وإنشاء حديقة به، بعد الانتهاء من أعمال التغطية لإبراز المظهر الحضاري له كونه أحد المحاور المؤدية للمناطق الاثرية.

كما وجه رؤساء مراكز ومدن البدرشين وأبوالنمرس بالتنسيق مع مختلف الجهات؛ لرفع كفاءة الطريق على امتداد ترعة المريوطية ومد الأسوار وتنسيقها؛ لتجنب سقوط السيارات بالترعة وصيانة أعمدة الإنارة وغلق أكشاك وغرف الكهرباء وتطوير مداخل القرى ورفع المخلفات وتجمعات القمامة بمناطق التجمعات السكنية، إضافة إلى تحرير محاضر بيئية على المنشآت التي تلقي المخلفات بالترعة.

ووجه المحافظ أيضا بالتعاقد مع شركات للجمع السكني بمركزي البدرشين وأبو النمرس؛ لرفع كفاءة النظافة وتطهير حوض الترعة من المخلفات بالتنسيق مع أجهزة الري وتخصيص دوريات مسائية؛ للمرور على الطريق؛ لمنع إلقاء المخلفات أو "الرتش" على جانبي الطريق، مشدداً على إزالة أي مخالفات للبناء مع رفع صناديق القمامة المتهالكة والسيارات القديمة وسرعة الانتهاء من أعمال الطلاء الموحد للعقارات.

وشدد المحافظ كذلك على الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالشوارع الجانبية والمتفرعة من شارعي الهرم و فيصل، والتي يتم تجهيزها لاستيعاب حركة المركبات عند بدء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق.