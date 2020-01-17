"عليكم تدبير احتياجاتكم".. ضعف المياه في 4 مناطق بالجيزة اليوم

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة عن ضعف المياه عن مناطق (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتها)، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت.

وذكرت الشركة أن قطع المياه نتاج أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة، وفق بيان، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أعلنت عن توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.​