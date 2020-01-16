"البحوث الإسلامية": برامج الواعظات تقي المجتمع من الأفكار المنحرفة

كتب- محمود مصطفى:

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن البرامج التدريبية التي ينفذها المجمع للواعظات تأتي في إطار التطوير المستمر للواعظات لتمكينهن من أداء دورهن في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف عياد - في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن فعاليات ورشة العمل الرابعة لبرنامج صناعة المفتية، لواعظات الأزهر الشريف والتي نظمت بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف على البرنامج التدريبي للواعظات تستهدف تأهيلهن في جانب الفقه وأصوله والقضايا الفقهية المعاصرة، وتنمية مهارتهن العلمية في مجال الإفتاء، حتى تكون لديهن القدرة على الرد على أسئلة واستفسارات الناس خاصة ما يتعلق منها بالأسئلة الخاصة بالنساء.

وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تؤهل الواعظة للقدرة على التعامل مع النصوص وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس بشكل يأخذ في الاعتبار اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، وكيفية التصدي لتحريف معاني النصوص الشرعية.

من جانبها، قالت مساعد الأمين لشئون الواعظات الدكتورة إلهام محمد شاهين - خلال زيارتها لختام فعاليات البرنامج التدريبي - إن هذه الورشة هي الرابعة وبها يكتمل عدد المتدربات على برنامج صناعة الفتوى بجامعة الأزهر إلى أربعين واعظة تلقين تدريبات مكثفة خلال هذه الفترة التي شهدت تأهيلا عمليا واتصالا مباشرا مع السائلين بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر والتي يشرف عليها علماء الأزهر الشريف.