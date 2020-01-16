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السيسي: "شرفت مع أخي محمد بن زايد اليوم بإطلاق مهرجان التراث"

06:04 م الخميس 16 يناير 2020
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عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بافتتاح مهرجان شرم الشيخ للتراث، اليوم الخميس.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".

وتفقد الرئيس وولي عهد أبوظبي، المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.

مهرجان شرم الشيخ التراث الرئيس السيسي محمد بن زايد سباق الهجن

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