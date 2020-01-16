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وزارة السياحة والآثار: شركة أمن جديد تبدأ عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش

04:56 م الخميس 16 يناير 2020
وزارة السياحة والآثار: شركة أمن جديد تبدأ عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش

الدكتور مصطفى وزيري

القاهر- أ ش أ:

تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، عددا من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر وذلك للوقوف على حركة السياحة بها والاستعدادات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لاستقبال زوارها من مختلف دول العالم.

وأشار وزيري، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن وزارة السياحة والآثار تعاقدت مع شركة للأمن لتبدأ اليوم أولى أيام عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش ، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاستعداد بجميع المناطق الأثرية لتقديم افضل الخدمات للسائح من نظافة الموقع ووجود مظلات للاستراحة واللوحات الإرشادية.

ولفت إلى أن مدينة الأقصر تشهد إقبالا كثيفا من الزوار من مختلف دول العالم الذين اعربوا عن سعادتهم وارتياحم داخل المواقع الأثرية من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

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مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار ?معابد الكرنك السياحة طريق الكباش

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