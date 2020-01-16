للتعرف على تجربة مصر.. صندوق تطوير العشوائيات يستقبل وفدًا كينيًا

كتب- محمد نصار:

يستضيف صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من برنامج تطوير المناطق غير الرسمية بدولة كينيا بتمويل من البنك الدولي خلال الفترة من 16- 22 يناير الجاري بهدف التبادل المعرفي للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال تطوير المناطق العشوائية.

وقال الصندوق، في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الزيارة تأتي في ضوء دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية واهتمامًا بالعلاقات المصرية الإفريقية على كافة المستويات، وفي إطار المجهودات المبذولة من الحكومة المصرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

واستقبل الوفد، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي للصندوق، حيث تم استعراض التجربة المصرية على مدار 10 سنوات في تطوير المناطق العشوائية طبقًا للتصنيف المستخدم "المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة"، وأساليب الحصر المختلفة والخطة القومية، والآليات المختلفة للتعامل ونماذج من مشروعات التطوير على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن تطوير الأسواق العشوائية وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي كجزء من قضية العشوائيات في مصر.

وعرض الجانب الكيني، الاستراتيجية العامة للتعامل مع قضية المناطق غير الرسمية، كما أبدى الوفد اهتمامه بالزيارات الميدانية المخطط القيام بها خلال فترة تواجده بمصر والتي تتضمن محافظة المنيا وبورسعيد بالإضافة إلى زيارة مشروع الأسمرات -أحد أكبر المشروعات التي تمت لتوفير حياة متكاملة لأهالي المناطق العشوائية- وتعد هذه الزيارات فرصة للتعرف بصورة مباشرة وواقعية على تجربة مصر في هذا المجال.