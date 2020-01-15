لم نغلقه.. رئيس حي الدقي يكشف تفاصيل إيقاف حفل افتتاح كافيه سعد الصغير

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إيقاف حفل افتتاح كافيه تابع للفنان سعد الصغير، بنطاق الحي.

وقال عبدالفتاح، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الفنان سعد الصغير حاصل على ترخيص سياحة للكافيه الخاص به، مؤكدًا: "في بداية الأمر كان مفيش عنده ترخيص سياحة، نزلنا عليه كحي واتخذنا إجراءات قانونية حياله، وحصل على ترخيص سياحة بعد ذلك".

وتابع رئيس حي الدقي: "لما جه يفتتح إمبارح الكافيه مجاش دفع الرسوم ولا عرف الاشتراطات الخاصة بذلك، توجهت للمكان وفوجئت بوجود مناوشات بين الناس.. عامل إشغالات في الشارع إضاءة وكراسي".

وأكد رئيس الحي: "رفعنا كافة الإشغالات واحتوينا الموقف، وده كان تدخل إيجابي للطرفين، إحنا دولة مينفعش يبقى فيه تجاوز، بعد كده هوا التزم والحي رفع كافة الإشغالات الموجودة.. مفيش غلق وتشميع لأنه معاه رخصة سياحة".