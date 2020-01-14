رئيس "مستقبل وطن" عن استجواب وزيرة الصحة: رحيلها ليس حلًا

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:​

قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إننا أمام أزمة حقيقية في ملف الصحة، ونعاني من وجود مشاكل في بعض المنشأت الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تردي أوضاع مستشفى بولاق الدكرور، والتي شهدت مطالبات من بعض النواب بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف "رشاد" في كلمته: "لولا المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لكان هناك وضع آخر، حيث تعد تلك المبادرات قبلة الحياة في ظل أننا مقبلون على تطبيق التأمين الصحي الجديد بشكل كامل".

وتابع: "هناك اتفاق بشكل كامل على ضرورة تطوير المنظومة الصحية كاملة، لكن الحل ليس رحيل وزيرة الصحة، بل يمكن في إكار خطة كاملة للتطوير وتقديم خدمة صحية جيدة".

وطالب بعقد جلسة أخرى للمجلس تحضرها وزيرة الصحة، لمناقشة خطة التطوير في قطاع الصحة.

​