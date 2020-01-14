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لصالح جامعة المنصورة.. الحكومة توافق شراء جهاز هام لتشخيص الأورام

01:16 م الثلاثاء 14 يناير 2020
لصالح جامعة المنصورة.. الحكومة توافق شراء جهاز هام لتشخيص الأورام

جامعة المنصورة

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة "جي أي" للأنظمة الطبية لشراء جهاز فحص ( PET CT Discovery 5 rings)، لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، "يستخدم الجهاز في تشخيص الأورام، وتحديد المرحلة التي وصل إليها الورم وتشخيص الحالة ومدي الإستجابة للعلاج وتأثيره في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضى في مجال جراحات الأورام وأمراض الدم وأمراض الأطفال وزرع النخاع لخدمة آلاف المرضى سنويا".

جامعة المنصورة الحكومة جهاز تشخيص الأورام مجلس الوزراء

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