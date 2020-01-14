أكثر الكلمات إنتشاراً

هاري وميجان محاكمة راجح سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

القاهرة 24 الأربعاء و17 الجمعة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الغد

12:31 م الثلاثاء 14 يناير 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تبلغ ذروة ارتفاعها غدا الأربعاء، لتصل إلى 24، على أن تعاود إلى معدلاتها الطبيعية، بعد غد الخميس.

ووجه شاهين تحذيرا للمواطنين بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة، مع وصول درجة إلى 24 غدا الأربعاء على القاهرة، مشيرًا إلى أنه توجد فروق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغري.

وأضاف شاهين، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مع انتشار الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، تصل إلى الضباب في بعض المناطق.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن درجة الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من الخميس المقبل، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يومي الخميس والجمعة، تنخفض درجة الحرارة الخميس على القاهرة لتصل إلى 19 درجة وتنخفض مرة أخرى إلى 17 درجة مساء الجمعة.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة الشبورة المائية

الخبر التالى:

"القوى العاملة بالنواب" توافق مبدئيا على إنشاء نقابة لمختصي المكتبات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:شاهد بالصور.. وصول جثمان نجل مايا مرسي إلى مسجد السيدة نفيسة