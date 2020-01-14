القاهرة 24 الأربعاء و17 الجمعة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الغد

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تبلغ ذروة ارتفاعها غدا الأربعاء، لتصل إلى 24، على أن تعاود إلى معدلاتها الطبيعية، بعد غد الخميس.

ووجه شاهين تحذيرا للمواطنين بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة، مع وصول درجة إلى 24 غدا الأربعاء على القاهرة، مشيرًا إلى أنه توجد فروق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغري.

وأضاف شاهين، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مع انتشار الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، تصل إلى الضباب في بعض المناطق.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن درجة الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من الخميس المقبل، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يومي الخميس والجمعة، تنخفض درجة الحرارة الخميس على القاهرة لتصل إلى 19 درجة وتنخفض مرة أخرى إلى 17 درجة مساء الجمعة.​