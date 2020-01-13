وزير الزراعة: مصر في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

كتب-أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر، باعتبارها ركنًا أساسيًا في الثروة الحيوانية والداجنة، وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي.

وأشاد القصير خلال زيارته لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، الاثنين، بالعاملين بالمعهد لجهودهم المتميزة في إنتاج الأمصال واللقاحات المطلوبة للثروة الحيوانية، وطالبهم ببذل المزيد لإنتاج اللقاحات التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة أكثر من 90%.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مع وجود فائض للتصدير، خاصة وأن هناك مشروعات عملاقة يتم تشييدها حاليا في المجال الاستثمار الداجني.

وقال وزير الزراعة:" أبني عملي على جهود وإنجازات وزراء الزراعة السابقين"، مطالبا بالعمل بروح الفريق، والتكامل بين المعاهد والقطاعات المتناظرة والتفكير خارج الصندوق، من أجل تحقيق معدلات إنجاز أكبر".

وتابع" لدينا طاقات هائلة نستطيع من خلالها زيادة قدرتنا الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض للخارج، خاصة وأن لدينا سوق كبير في الدول الإفريقية الشقيقة".