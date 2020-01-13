"زيارة المعالم الأثرية وفعاليات تثقيفية".. وزير الأوقاف يكشف الإجراءات الجديدة بمسابقة القرآن

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنطلق فعالياتها في الثامن من فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية أثناء انعقادها.

وأضاف في بيان له الاثنين، أنه سيتم دعوة الفائزين بمراكز متقدمة في دورات المسابقة الماضية، لحضور الافتتاح ومعايشة المتسابقين بعض أيام المسابقة، ودعوة كبار القراء لحضور حفل الافتتاح.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم مجموعة من القراء الحاليين المتميزين، وأسماء بعض الراحلين الذين لا تزال بصماتهم علامة بارزة في عالم القراءة، وتدشين موقع توثيقي خاص بالمسابقة على بوابة الأوقاف الإلكترونية، واعتماد جميع الفائزين في المسابقة من المصريين، أعضاء مقارئ بغض النظر عن سنهم.

وقال وزير الأوقاف:" سيتم اعتماد الفائز الأول في فرع "حفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده العامة"، عضوًا بلجنة الدراسات القرآنية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتكريم بعض المحفظين المتميزين بالمدارس القرآنية، ومكاتب التحفيظ العصرية التابعة للوزارة وبعض شيوخ المقارئ، وتنظيم جولات ميدانية للمشاركين، للتعرف على بعض المعالم الأثرية والحضارية بالقاهرة الكبرى.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم زيارة للمشاركين بالمسابقة لأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتابع "سيتم دعوة المجلس الأعلى لشئون المقارئ للاجتماع خلال فعاليات المسابقة، لتفعيل دوره في خدمة القرآن الكريم، على المستويين الوطني والدولي، وبعض الشخصيات العامة والمعنيين بالشأن الديني وشئون القرآن الكريم من بعض دول العالم، لحضور هذا الحدث العظيم وغير المسبوق في خدمة كتاب الله (عز وجل).

ونوه إلى أنه سيتم عقد ندوات ومحاضرات حول التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وضرورة العناية بلغته والدراسات المتعلقة به كرؤية عصرية، ومدارس التفسير وكتب التفاسير، رؤية عصرية، وأثر دراسة علومه في فهم النص القرآني، وأثر كتاب الله في تهذيب الأخلاق وتنمية الحس الإيماني، والمعية والسكينة والطمأنينة في القرآن، وأعلام القراء وعلماء القراءات، بمشاركة نخبة من العلماء المتخصصين من داخل جمهورية مصر العربية ومن ضيوف المسابقة.