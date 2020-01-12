السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا هاتفيًا

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيًا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفِي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

وتم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، يجب أن تتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.