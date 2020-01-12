وزيرة الصناعة أمام "النواب": توفير مناخ جيد للاستثمار على أولوياتنا

كتب - أحمد علي:

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة قائمة على ضرورة توفير المناخ المناسب والجيد لصناعة وطنية حقيقية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لوزيرة التجارة والصناعة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر اليوم الأحد عن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وقالت جامع: إنها ومنذ توليها الوزارة قبل 3 أسابيع تعمل مع الهيئات التابعة لها وكافة الجهات الأخرى على توفير مناخ جيد للصناعة عبر إزالة العقبات ومراجعة القرارات، مضيفة : أنها ستعمل مع مجلس النواب وخصوصا لجنة الصناعة على مراجعة القوانيين والتشريعات والقرارات الخاصة بقطاع الصناعة والعمل على إعادة ما يستلزم إعادته منها لتوفير إجواء صالحة لصناعة وطنية قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الصناعة هي التي تقود قاطرة التنمية الحقيقية التي تسعى لها مصر خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن استراتيجتها قائمة على عدة محارور ومنها التواصل مع الهيئات وكافة القطاعات والتنسيق معها.