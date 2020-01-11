عرض فيلم وثائقي في احتفالية "مستقبل وطن" لتكريم المبدعين

كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت فعاليات احتفالية حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، لتكريم المبدعين والمتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا، لعام 2019، مساء اليوم السبت، بعرض فيلم وثائقي عن الحزب، وجهوده في تمكين الشباب وتوعية المواطنين، بالتحديات التي مرت بها البلاد.

وتضمن الفيلم، عرض لدور الحزب في التوعية بالاستفتاء بالتعديلات الدستورية، وتكوين الأغلبية المؤثرة في البرلمان، والدور الرقابي والتشريعي في مجلس النواب، والمبادرات الشعبية التي نظمها الحزب، مثل دوري مستقبل وطن، وتبني مبادرة حياة كريمة، وفعاليات الخدمة المباشرة للمواطنين، مع مساعي تمكين المرأة بالتوعية من جانب لجنة المرأة ومبادرة "أنت عظيمة"، وافتتاح 200 فصل دراسي لمحو الأمية والقوافل الطبية لهم.

يشارك في الاحتفالية، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم ومدير برامج قنوات صدى البلد، والكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، ووزراء التربية والتعليم، والتموين، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام البرلمان السابق، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وتقام الاحتفالية، في أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب.