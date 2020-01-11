"الثلوج تغطي كاترين والصغرى بالقاهرة 8".. تفاصيل طقس السبت (درجات)

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كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانًا، بينما تغطي الثلوج مدينة سانت كاترين.

وبالنسبة للرياح تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

أما حالة البحر المتوسط، فيتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

هذا وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 5 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، أن الأحوال الجوية ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة بزيادة فترات سطوع الشمس، وانخفاض سرعة الرياح على أغلب الأنحاء، على أن تعاود الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 16

طنطا 07 16

دمنهور 09 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 16

السلوم 08 15

سيوة 03 15

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 07 19

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 17

نخل 03 16

نويبع 11 18

طابا 08 15

كاترين 01- 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 08 17

بنى سويف 08 17

المنيا 07 17

أسيوط 04 17

سوهاج 05 18

قنا 05 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 21

أبوسمبل 06 18

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 21

ابو رماد 14 20

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 19