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محافظ الجيزة يتابع شفط مياه الأمطار ومستوى النظافة بالأحياء

10:47 م الجمعة 10 يناير 2020
محافظ الجيزة يتابع شفط مياه الأمطار ومستوى النظافة بالأحياء

محافظ الجيزة أحمد راشد

الجيزة- (أ ش أ):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال شفط مياه الأمطار بعدد من المناطق شملت محيط جامعة القاهرة وشارع ثروت ومحور صفط اللبن وشارع الجامعة وميدان الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بنشر عربات الشفط وسرعة تجفيف تجمعات المياه بأماكن التجمعات وبمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمتابعة الدورية مع غرفة عمليات المحافظة.

كما تفقد راشد حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات بمركزي البدرشين وأبو النمرس حيث تابع أعمال رفع التراكمات الصلبة بالوحدة المحلية بالمرازيق ومنطقة الغاز والتي تقدر بنحو 100 طن مخلفات تم رفعها، موجها بتكثيف مجهودات رفع المخلفات إضافة إلى متابعة أداء عمل شركات النظافة. كما تفقد المحافظ طريق المريوطية للوقوف على الأعمال التي تتم به.

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أحمد راشد محافظ الجيزة شفط مياه الأمطار جامعة القاهرة ميدان الجيزة

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