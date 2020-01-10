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اليوم.. الأوقاف تطلق قافلتين دعويتين إلى المنيا والبحيرة

03:18 ص الجمعة 10 يناير 2020
اليوم.. الأوقاف تطلق قافلتين دعويتين إلى المنيا والبحيرة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود أبوطالب:

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظتي المنيا، والبحيرة، تحت عنوان "حقوق الوالدين وذوي الأرحام.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وزارة الأوقاف قافلة دعوية المنيا البحيرة

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