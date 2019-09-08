لمدة عام.. قرار جديد من وزارة التضامن بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين (نص كامل)

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2019، قرارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي رقم 293 لسنة 2019 بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية بأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 2019/10/1 الدفعة 93 على النحو التالي:

- الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

- الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019".

ونصت المادة الثانية على: "على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليفهم، وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 2019/9/1".

كما نصت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات (تكافل وكرامة - جهاز حماية المستهلك - النيابات - التأمينات الاجتماعية - أطفال بلا مأوى - رعاية الأيتام - الأسر البديلة - رعاية المسنين - مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا - بنك ناصر - محو الأمية - خدمات تعليمية - تنمية المجتمع - خدمات الطفولة - حملة 2 كفاية - لا أمية مع تكافل).