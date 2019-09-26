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    حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن سد النهضة.. و4 تحذيرات من الأرصاد

    06:27 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن سد النهضة.. و4 تحذيرات من الأرصاد

    حدث في 8 ساعات

    كتب - يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في نيويورك، واستعداد مكاتب التموين لقبول التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات، بالإضافة إلى 4 تحذيرات من الأرصاد للمسئولين بشان طقس الخريف.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

    السجائر الإلكترونية وزارة الصحة الحكومة مجلس الوزراء السيسي الطقس الأرصاد الجوية جامعة القاهرة البطاقة التموينية

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