حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن سد النهضة.. و4 تحذيرات من الأرصاد
كتب - يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في نيويورك، واستعداد مكاتب التموين لقبول التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات، بالإضافة إلى 4 تحذيرات من الأرصاد للمسئولين بشان طقس الخريف.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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