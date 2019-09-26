حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن سد النهضة.. و4 تحذيرات من الأرصاد

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في نيويورك، واستعداد مكاتب التموين لقبول التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات، بالإضافة إلى 4 تحذيرات من الأرصاد للمسئولين بشان طقس الخريف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: