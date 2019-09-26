التنمية المحلية تعلن تنظيم دورة تدريبية لأول مرة حول التحول الرقمي

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء تنفيذ حقيبة تدريبية جديدة لأول مرة عن أساسيات التحول الرقمي للعاملين بالمحليات، مطلع الأسبوع المقبل بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى التحول الرقمي.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، إن الدورة تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجال التحول الرقمي حتى يتواكب آدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي مما يساهم في تحقيق الرضا العام من خلال تحسين الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي والتأكد من حسن المعاملات والقضاء على الفساد بالمحليات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سينظم أيضًا حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل مؤكدًا أهمية الارتقاء بآداء العاملين بالمراكز التكنولوجية ورفع قدراتهم ومهاراتهم على وضع الخطط وتنفيذها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بكل سهولة ويسر.

وأكد الوزير، أن مركز سقارة سينظم خلال الأسبوع القادم دورة تدريبية لتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء في مجال إدارة الأزمات إضافة إلى استكمال دورة اللغة الإنجليزية التس بدأت الأسبوع الحالي.

كما أكد أن الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تتضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافي وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.

وأضاف اللواء شعراوي، أن الوزارة بدأت عصرًا جديدًا من تأهيل وتدريب الكوادر في المحليات وقادة المستقبل والاهتمام ببناء وتأهيل وتدريب صف قيادي ثانِ في المحليات مما يساهم في الدفع بالشباب وتمكينهم من تنفيذ خطط التنمية على المستوى المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، موضحًا أن دورات الأسبوع القادم يستفيد منها 175 متدربًا من جميع المحافظات.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بتخريج دفعات 3 دورات تدريبية هي (تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية - تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة - تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات وهي حقيبة تدريبية جديدة نفذها مركز سقارة للمرة الأولى).