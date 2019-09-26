تسليم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها بالإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

سلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة قيادات الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، عددا من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان.

وتفقد الوزير إحدى الوحدات التى تم تسليمها لمستحقيها.

وأكد وزير الإسكان، أن مدينة العاشر من رمضان شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة فى معدلات التسكين والإشغال، بجانب تزايد الطلب على الأنشطة المختلفة.

وأشار الجزار إلى أن المدينة تعد إحدى القلاع الصناعية، ونتوسع حاليا في تخصيص الأراضي الصناعية بجميع أنواعها لإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل لسكان المدينة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية المدن العمرانية الجديدة، ليس كمدن سكنية فقط، بل كمدن صناعية أيضاً.

وأضاف وزير الإسكان أن حجم الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان منذ النشأة وحتى عام 2014 بلغ نحو 8.7 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمار بالمدينة منذ 2014 وحتى الآن 20 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهد الكبير الذى نفذته الدولة خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

وأوضح الوزير أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 39980 وحدة سكنية بـالإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 17180 وحدة أخرى بالمدينة، وتم تخصيص نحو 35 ألف وحدة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية المختلفة التى تم وجارٍ تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، وخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس خالد حسن محمد، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه فى مجال الخدمات التعليمية جارٍ إنشاء 27 مدرسة، و13 حضانة، وطرح تنفيذ 8 مدارس، و5 حضانات، بخلاف 8 مدارس، و8 حضانات، تم تسليمها إلى الجهات المختصة، وتشغيلها.

وفى مجال الخدمات الصحية، جارٍ تنفيذ 11 مركزاً طبياً، وجارٍ طرح تنفيذ 5 مراكز طبية، بخلاف 6 مراكز طبية، تم تسليمها إلى وزارة الصحة وتشغيلها.