حسين زين يبحث التعاون المشترك مع وفد إعلامي كويتي

كتب- مصطفى علي:

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفدا إعلاميا كويتيا برئاسة منيرة الهويدي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة من تبادل برامجي وإخباري وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد حسين زين، أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الكويت حول مختلف القضايا الإعلامية وتطرق اللقاء حول سبل التنسيق حول ما يواجه عالمنا العربي من سيل شائعات وأكاذيب تطلقها بعض مواقع السوشيال ميديا والعمل على تعزيز آليات العمل لمواجهة تلك المواقع والتصدي لها.

وأثنى الجانبان على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين.

وعقب اللقاء زار الوفد عددًا من استوديوهات الوطنية للإعلام وأعربوا خلال الزيارة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير آليات العمل بها.