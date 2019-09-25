"قومي المرأة" ينظم تدريبا لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه

كتب- نور العمروسي:

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريبا لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه تحت شعار (كلنا نستطيع تقديم الدعم والإسعاف النفسى الأولى)، من خلال تنظيم ورشتى عمل لمقدمى الخدمات الصحية والتوعوية بالجمعيات الأهلية على كيفية التعامل مع السيدات الناجيات من العنف في القاهرة والإسكندرية.

وأدار ورشتى العمل الدكتور بهاء شوكت مستشار دولي للصحة الإنجابية وتصميم المناهج، بحضور الدكتور أسامة محمود مستشار وزارة الصحة والسكان لرعاية الأمومة والطفولة والمدرب المعتمد ببرنامج تصدي القطاع الصحي للعنف ضد المرأة، واللواء منال عاطف مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وناقشت الجلسات أنواع العنف وأسبابه، والممارسات الضارة ضد الإناث، كالختان والزواج المبكر والعنف الأسرى.. وتناولت الفئات الأكثر تعرضاً للعنف وخطوات إدارة حالات السيدات الناجيات من العنف وكيفية تقديم المشورة والدعم النفسى لهؤلاء السيدات ومهارات التواصل والاتصال معهن وتدابير الأمن والسلامة ومنظومة الإحالة.

وتضمنت الفعاليات جلسة خاصة عن دور وزارة الداخلية في مكافحة العنف ضد المرأة، حيث عرضت اللواء منال عاطف أنشطة قطاع حقوق الإنسان داخل الوزارة والتي تضم إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، ويشارك في إدارتها ضابطات شرطيات سيدات وضابطات طبيبات نفسيات وأخصائيات اجتماعيات ونفسيات لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للناجيات من العنف، ونوهت بتوافر ضابط أو ضابطة مدرب للتعامل مع المعنفات والناجيات من العنف داخل جميع أقسام الشرطة في مصر.

وبحثت الفعاليات القوانين والعقوبات الخاصة بالتحرش الجنسى وهتك العرض وختان الإناث والتعرض للأنثى على وجه يخدش الحياء والفعل الفاضح المعلن وغير المعلن والفروق بينهم وجرائم المعلومات والتكنولوجيا.

وقد لاقت الورشتان تفاعلا إيجابيا كبيرا من قبل المشاركين، وكشفت الفعاليات عن الاحتياج الشديد لدعم قدرات مقدمي الخدمات الصحية والتوعوية لنشر حقوق وخدمات مناهضة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري.​