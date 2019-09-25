ضمن مبادرة الرئيس للعلاج من فيروس سي.. بدء عمل عيادة "تحيا مصر أفريقيا" في جوبا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول فريق طبي مصري إلى جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والذي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية، وذلك في إطار افتتاح أول وحدة فيروسات كبدية، بالعيادة المصرية بـ"جوبا"، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعزمها على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الفريق، القنصل العام المصري بـ"جوبا" أحمد البكري، وممثل وزارة صحة جنوب السودان، مضيفًا أن الوفد توجه فور وصوله إلى العيادة المصرية بـ"جوبا"، والتي تم تزويدها بكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأشار مجاهد - في تصريح اليوم - إلى أن الفريق الطبي المصري التقى وزير صحة جنوب السودان، والذي أثنى على الدعم المصري والعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة في المجال الصحي من خلال الإمداد والدعم المستمر بالقوافل الطبية والتي تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التدريبية لأطباء جنوب السودان للتدريب بمستشفيات وزارة الصحة، وتوفير فرص للالتحاق بالزمالة المصرية.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية، إن الفريق الطبي المصري ومندوب منظمة الصحة العالمية تفقدوا مستشفى جوبا التعليمي، والمعامل والعيادات للوقوف على احتياجات أقسامها تمهيدًا لتقديم الدعم والمساعدات للمستشفى، لافتاً إلى أن الفريق المصري بدأ العمل الفعلي بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بـ"جوبا"، حيث تم إجراء مسح لعدد من مواطني جنوب السودان، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

وقال "جاد" إنه تم تكوين فريق مشترك من الكوادر الطبية في الفريق المصري وأطباء وزارة الصحة بجنوب السودان، كما تم تزويد المعمل الرئيسي للمعامل المركزية بجهاز pcr وتدريب كوادر جنوب السودان على عمل فحوصات الـpcr للتأكد من الحالات الإيجابية التي تم رصدها أثناء عملية المسح، بالإضافة إلى عقد محاضرات وورش عمل في التحاليل الطبية وكيفية تشخيص وعلاج فيروس التهاب الكبدي الفيروسي "سي" بحضور أطباء من وزارة صحة جنوب السودان.

وأضاف أن وزير صحة جنوب السودان طلب مزيدا من الدعم في إيفاد القوافل الطبية المصرية خاصة في مجال الرمد لمدينتي "جوبا وبور"، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية وإعادة تشغيل وتأهيل مركز "بور الطبي"، والذي تم إغلاقه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الفريق المصري سيقوم بتشغيل وحدة الكلى المصرية بمستشفى جوبا التعليمي.

وفي ذات السياق، أشار مجاهد إلي أنه سيتم إرسال فريق طبي آخر إلى العاصمة التشادية "أنجيمينا" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال المبادرة الرئاسية وتقديم الدعم الطبي لمواطني دولة تشاد.​